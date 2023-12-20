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В США назвали "устрашающим" положение украинской армии

16:41
  • среда
  • 20 декабря 2023

Россия обладает подавляющим преимуществом в огневой мощи

Коррупция и страх стали главными врагами украинской армии. Без поставок оружия западными странами боевые действия на передовой стали еще более устрашающими для ВСУ, пишет Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что на нынешнем этапе конфликта почти невозможно найти желающих попасть в украинскую пехоту. И без того невысокий боевой дух омрачило ослабление поддержки со стороны Запада. Государства НАТО значительно сократили объемы военной помощи Киеву, Россия же обладает подавляющим преимуществом в огневой мощи на полях сражений.

На Западе все чаще говорят об усталости от украинского конфликта, поддержка киевского режима ослабевает. Зеленский, в свою очередь, предупреждает, что ВСУ будут вынуждены оставлять позиции, если США и Евросоюз прекратят поставки вооружений Украине.

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