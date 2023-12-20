Россия обладает подавляющим преимуществом в огневой мощи

Коррупция и страх стали главными врагами украинской армии. Без поставок оружия западными странами боевые действия на передовой стали еще более устрашающими для ВСУ, пишет Wall Street Journal.

Издание отмечает, что на нынешнем этапе конфликта почти невозможно найти желающих попасть в украинскую пехоту. И без того невысокий боевой дух омрачило ослабление поддержки со стороны Запада. Государства НАТО значительно сократили объемы военной помощи Киеву, Россия же обладает подавляющим преимуществом в огневой мощи на полях сражений.

На Западе все чаще говорят об усталости от украинского конфликта, поддержка киевского режима ослабевает. Зеленский, в свою очередь, предупреждает, что ВСУ будут вынуждены оставлять позиции, если США и Евросоюз прекратят поставки вооружений Украине.

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