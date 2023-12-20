Захарова сравнила власти ФРГ с героем фильма "Гринч – похититель Рождества"

Берлин пообещал изымать подарки из России

Власти Германии уподобились злодею из фильма "Гринч – похититель Рождества". Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила сравнение обещанием Берлина изымать отправленные из России подарки.

По словам Захаровой, создается впечатление, что руководство ФРГ снимается в сиквеле упомянутого фильма. Германская таможня ранее опубликовала напоминание о запрете на ввоз в страну подарков из России - такие посылки могут быть конфискованы.

Дипломат обратилась и к гражданам Германии. Захарова поинтересовалась, нравится ли им такое поведение правительства? Действия властей ФРГ представитель МИД назвала абсурдными, передает РИА Новости.

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