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Захарова сравнила власти ФРГ с героем фильма "Гринч – похититель Рождества"

17:36
  • среда
  • 20 декабря 2023

Берлин пообещал изымать подарки из России

Власти Германии уподобились злодею из фильма "Гринч – похититель Рождества". Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила сравнение обещанием Берлина изымать отправленные из России подарки.

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По словам Захаровой, создается впечатление, что руководство ФРГ снимается в сиквеле упомянутого фильма. Германская таможня ранее опубликовала напоминание о запрете на ввоз в страну подарков из России - такие посылки могут быть конфискованы.

Дипломат обратилась и к гражданам Германии. Захарова поинтересовалась, нравится ли им такое поведение правительства? Действия властей ФРГ представитель МИД назвала абсурдными, передает РИА Новости.

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