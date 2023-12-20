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Ереван приостановил лицензию радио Sputnik Армения

17:52
  • среда
  • 20 декабря 2023

Комиссия по телевидению и радио оштрафовала ретранслятора станции на 500 тысяч драмов

Комиссия по телевидению и радио в Ереване отозвала на месяц лицензию у ретранслятора радио Sputnik Армения. Сам ретранслятор - радиостанция "Тоспа" - оштрафован на 500 тысяч драмов (это около 110 тысяч рублей).

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Как поясняется в Telegram-канале Sputnik Армения, решение о лишении эфира на месяц связано с передачей "Пятница с Тиграном Кеосаяном". По мнению армянской комиссии, автор якобы допустил "ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания". В Ереване считают, что Кеосаян не имеет на это морального права, поскольку является гражданином другого государства.

Штрафу же ретранслятор подвергнут за авторскую программу экс-депутата Армана Абовяна "Абовян Time". По мнению комиссии, утверждения автора сеют панику и основаны "на непроверенных и недостоверных источниках".

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