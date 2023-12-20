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Отчет мэра в новом формате повышает информированность москвичей о городских программах развития

18:25
  • среда
  • 20 декабря 2023

В отчете были охвачены все направления развития городской экономики

Телетрансляция ежегодного отчета мэра Москвы Сергея Собянина о работе правительства – более содержательный и доступный для всех москвичей формат. Об этом в среду рассказала депутат Мосгордумы Елена Самышина.

По ее словам, в озвученном мэром отчете были охвачены все направления развития городской экономики, инфраструктуры, а также социальной сферы. Она отметила, что депутаты большинством голосов поддержали этот отчет.

"Для меня как для медика важно видеть, как будет развиваться городское здравоохранение, и этому направлению было уделено большое внимание. Модернизация, цифровизация, научные прорывы в городской медицине должны быть видимыми для жителей. Столичное здравоохранение переживает большие перемены", - сообщила парламентарий.

Елена Самышина выразила надежду, что сегодняшний отчет в новом формате станет хорошей традицией.

"Выходить в эфир и подробно объяснять, как принимаются те или иные решения, развиваются те или иные сферы – это тот шаг, который поможет людям не просто найти информацию, но строить планы – личные, деловые, творческие", - сказала депутат Мосгордумы.

В среду Мосгордума заслушала и приняла ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности столичного правительства. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания городского парламента.

Мэр напомнил, что Москва и вся Россия за последние годы преодолели много трудностей: это и борьба с пандемией, и СВО, и экономическая блокада со стороны Запада.

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