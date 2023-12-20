Состояние раненого в Донбассе Охлобыстина не вызывает опасений

Пуля попала в бронежилет

Состояние Ивана Охлобыстина не вызывает опасений. Российский актер, писатель и сценарист попал под обстрел в Донбассе.

О состоянии артиста сообщил со ссылкой на врачей певец Аким Апачев. По его словам, Охлобыстин жив, он отделался небольшой трещиной в ребре.

Актер серьезно не пострадал и чувствует себя хорошо, рассказала "Известиям" его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина. По ее словам, пуля прошла по касательной. Ранее Евдокия написала в соцсети, что Охлобыстин "словил пулю", но его спас бронежилет.

По словам дочери Охлобыстина, артист приехал в Донбасс вместе с супругой Оксаной Арбузовой, они привезли гуманитарную помощь. Евдокия призналась, что "невероятно гордится" обоими, хотя и назвала их "реальными психами".

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