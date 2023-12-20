Продолжается cбор проектов в формате краудсорсинга в рамках форума "Сильные идеи для нового времени"

Срок - до конца января

До 31 января 2024 года продолжается сбор инициатив и проектов в формате краудсорсинга в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".

Форум организован Автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с Фондом "Росконгресс".

Целью проведения форума является отбор и реализация сильных идей, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета и достижение стратегических целей развития России.

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