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Продолжается cбор проектов в формате краудсорсинга в рамках форума "Сильные идеи для нового времени"

18:41
  • среда
  • 20 декабря 2023

Срок - до конца января

До 31 января 2024 года продолжается сбор инициатив и проектов в формате краудсорсинга в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".

Форум организован Автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с Фондом "Росконгресс".

Целью проведения форума является отбор и реализация сильных идей, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета и достижение стратегических целей развития России.

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Форум "Сильные идеи для нового времени"
Форум "Сильные идеи для нового времени"
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