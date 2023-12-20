Путин выступил на заседании Совета законодателей

Президент отметил ответственный подход к решению стоящих перед страной задач

Работа и федерального, и региональных парламентов за прошедшие годы стала более зрелой и профессиональной - об этом заявил Владимир Путин на торжественном заседании Совета законодателей, посвящённом 30-летию Федерального собрания Российской Федерации. Президент напомнил - обе палаты парламента были впервые сформированы 12 декабря 93-го года, в день принятия Конституции. Поправки в Основной закон, внесенные в 2020-м году, расширили их полномочия. Владимир Путин особо отметил ответственный подход законодателей к решению стоящих перед страной задач.

Обмен мнениями, рукопожатия и совместные фотографии. Здесь явно царит взаимопонимание. А это залог своевременного принятия важных для страны решений. Непосредственные участники законотворчества - депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации - отмечают юбилей, 30-летие российского современного парламентаризма. Точка отсчета - 12 декабря 1993-го, когда на всенародном голосовании была принята Конституция России. Почетный гость Совета законодателей - Владимир Путин.

"Наш современный парламент, обе его палаты, были впервые сформированы по итогам выборов, которые состоялись 12 декабря 1993 года, прямо в день принятия Конституции. Вступление в силу нового Основного закона, а также начало работы демократически избранного представительного и законодательного органа власти имели без преувеличения огромное значение, стали основой для укрепления государственности и системы власти в целом. Для восстановления общественной стабильности это было очень важно, для содержательного диалога разных политических сил по основным вопросам повестки развития страны, по решению тех реальных проблем, которые волновали и до сих пор волнуют людей", - заявил Путин.

За эти 30 лет законодательство пришлось выстраивать с нуля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что после распада Советского Союза наша страна прошла путь от слабого государства к сильнейшей мировой экономике. И теперь входит в пятерку мировых лидеров.

"Президент сформировал эффективную политическую систему, эффективную экономическую модель, которые противостоят вызовам, с которыми страна не сталкивалась никогда. Владимир Владимирович Путин отдал часть своих полномочий нашим гражданам для того, чтобы избиратели через своих депутатов назначали министров, вице-премьеров, председателя правительства. Это было правильным, прозорливым решением. Мы стали чувствовать общую ответственность за принимаемые законы", - сообщил Володин.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил законодателей за солидарность в вопросах поддержки семей, развития образования и здравоохранения. Особенно отметил работу по сбережению культуры и традиционных ценностей.

"Речь идет, конечно, и об укреплении безопасности нашей страны в целом, о защите наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии. Сегодня здесь, насколько я знаю, с нами наши товарищи – руководители избранных уже по российским законам парламентов четырех наших исторических регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Предлагаю их отдельно поприветствовать", - сказал Путин.

Депутаты из новых регионов теперь привыкают к новому процессу законотворчества. "Хочу отметить, что наши воссоединенные регионы, вернувшись на родину, вернули себе и право иметь собственное законодательное собрание. На Украине областные советы - это сугубо такие представительские органы без законодательных полномочий", - заявила Валентина Матвиенко.

Оценил президент и работу парламентской группы по вопросам специальной военной операции. Когда предложения о социальной и правовой поддержке участников и ветеранов боевых действий быстро обретают силу закона. Владимир Путин попросил законодателей не сбавлять темп в этом направлении.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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