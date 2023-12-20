ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проголосовать за "Молодежную столицу России" можно до утра 21 декабря

19:18
  • среда
  • 20 декабря 2023

Необходимо перейти на сайт dom.fadm.gov.ru/vote/54/

Голосование за "Молодежную столицу России" завершится 21 декабря. Поддержать столицу и сделать ее центром молодежи на 2024 год может каждый.

"Для этого необходимо перейти на сайт dom.fadm.gov.ru/vote/54/, пройти авторизацию и нажать кнопку "Голосовать", – сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Среди номинантов также значатся Владивосток, Красноярск и ряд других городов. Итоги конкурса подведут 22 декабря 2023 года на международной выставке-форуме "Россия".

В середине декабря дети и подростки из новых регионов России собрались на форуме молодых талантов в Москве. Он стал завершающим событием большого проекта "Во имя Zавтра. Лидеры изменений", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Молодежь
Молодежь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.