Проголосовать за "Молодежную столицу России" можно до утра 21 декабря

Необходимо перейти на сайт dom.fadm.gov.ru/vote/54/

Голосование за "Молодежную столицу России" завершится 21 декабря. Поддержать столицу и сделать ее центром молодежи на 2024 год может каждый.

"Для этого необходимо перейти на сайт dom.fadm.gov.ru/vote/54/, пройти авторизацию и нажать кнопку "Голосовать", – сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Среди номинантов также значатся Владивосток, Красноярск и ряд других городов. Итоги конкурса подведут 22 декабря 2023 года на международной выставке-форуме "Россия".

В середине декабря дети и подростки из новых регионов России собрались на форуме молодых талантов в Москве. Он стал завершающим событием большого проекта "Во имя Zавтра. Лидеры изменений", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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