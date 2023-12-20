В Польше разгорелся медиаскандал

Принята резолюция о масштабной реформе государственных СМИ

В Польше разгорается скандал. Руководство государственных СМИ отправлено в отставку. Об этом объявило правительство страны. Там утверждают, что медиа, принадлежащие государству, за годы правления партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского стали средством пропаганды. Дональд Туск пообещал создать новые СМИ, которые будут иметь более сбалансированный подход. Но не все в Польше верят этим заявлениям.

- Один из самых черных дней для свободы слова в Польше! Кто отключил сигнал TVP Info?

Этот вопрос сейчас во всех экстренных выпусках новостей. Ведущий канал страны TVP Info, который вообще-то информационный, вдруг огорошил зрителей мыльной оперой. Потом начались передачи в духе "В мире животных" - коллеги журналистов быстро поняли, что к чему. У государственного медиагиганта - Польского ТВ, Польского радио и Польского агентства печати - начались большие проблемы.

Совсем не спокойно в штаб-квартире холдинга. Председатели и члены совета директоров сегодня утром пытались попасть на работу. Но на пути менеджеров встала внушительная фигура.

Это Петр Земла - новый председатель наблюдательного совета компании. Земла объявляет, что федеральное вещание ждут перемены, прежнее руководство уволено - вопрос закрыт.

Резолюцию о масштабной реформе госСМИ в парламенте приняли вчера. Инициатором выступило правительство Туска, который чуть больше недели назад выиграл выборы и занял кресло премьера. Новая команда объяснила: предыдущие власти в лице партии "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским в течение многих лет использовали как партийную пропаганду. В Сейме с этими особо не спорили - из 344 депутатов за проголосовали 244. 16 - воздержались. Постановление об увольнении всех медиаменеджеров Минкульт выпустил уже сегодня.

На защиту госканалов встала оппозиция. У штаб-квартиры TVP Info сейчас дежурят толпы сочувствующих. Под светом телекамер вышли протестовать и члены бывшей правящей партии "Право и справедливость". На месте оказался и Качиньский. Глава партии тут же не преминул обвинить в медиаскандале почему-то Москву. Впрочем, толпы сторонников этой теории он не встретил.

Чем закончится медиаскандал, не ясно. Противостояние федеральные каналы транслируют в прямом эфире.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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