ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолет МЧС доставил в Египет очередную партию помощи для населения Газы

22:29
  • среда
  • 20 декабря 2023

Спасатели передали более 18 тонн гуманитарного груза

Самолёт МЧС доставил в Египет очередную партию помощи для населения сектора Газа. Российские спасатели передали более 18 тонн гуманитарного груза представителям Египетского общества Красного полумесяца.

Медикаменты и технические средства для реабилитации пострадавших в дальнейшем будут направлены в Газу. Всего с начала гуманитарной миссии рейсами МЧС России доставлено порядка 370 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Спецборт Ил-76 МЧС России доставил 18 тонн гумпомощи для жителей Газы
Спецборт Ил-76 МЧС России доставил 18 тонн гумпомощи для жителей Газы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.