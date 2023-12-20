Самолет МЧС доставил в Египет очередную партию помощи для населения Газы

Спасатели передали более 18 тонн гуманитарного груза

Самолёт МЧС доставил в Египет очередную партию помощи для населения сектора Газа. Российские спасатели передали более 18 тонн гуманитарного груза представителям Египетского общества Красного полумесяца.

Медикаменты и технические средства для реабилитации пострадавших в дальнейшем будут направлены в Газу. Всего с начала гуманитарной миссии рейсами МЧС России доставлено порядка 370 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.

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