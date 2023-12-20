В России ввели обязательную сертификацию электросамокатов

Решение принято по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту

Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в России, пополнился новыми пунктами. В список включены электросамокаты и электродвигатели.

Как пояснил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, такая мера должна сократить число случаев, когда эти аппараты причиняют вред жизни и здоровью граждан. Мантуров подчеркнул, что дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить и число ДТП.

Решения были приняты по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту, которые опубликованы пресс-службой кабмина. Отмечается, что введение обязательной сертификации для электродвигателей должно исключить случаи обмана недобросовестными импортерами российских потребителей. Кроме того, это позволит улучшить конкурентную среду в интересах российских производителей.

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