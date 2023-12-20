Бригады Красного Полумесяца пропали в секторе Газа

Штаб не может установить с ними связь

Контакт с бригадами палестинского общества Красного Полумесяца в секторе газа утерян после того, как в анклаве отключили услуги связи и интернет. Главный оперативный центр общества сообщили об этом на странице организации в соцсети X.

По данным Красного Полумесяца, отключение связи затрудняет работу бригад комитета, которые оказывают услуги скорой помощи и оперативной доставки раненых. Число пострадавших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 52 тысяч, погибли более 19,6 тысячи человек.

После атаки ХАМАС на израильские поселения 7 октября палестинские радикалы утверждали, что в секторе Газа находятся около 200-250 заложников. Позже власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"