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Бригады Красного Полумесяца пропали в секторе Газа

19:50
  • среда
  • 20 декабря 2023

Штаб не может установить с ними связь

Контакт с бригадами палестинского общества Красного Полумесяца в секторе газа утерян после того, как в анклаве отключили услуги связи и интернет. Главный оперативный центр общества сообщили об этом на странице организации в соцсети X.

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По данным Красного Полумесяца, отключение связи затрудняет работу бригад комитета, которые оказывают услуги скорой помощи и оперативной доставки раненых. Число пострадавших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 52 тысяч, погибли более 19,6 тысячи человек.

После атаки ХАМАС на израильские поселения 7 октября палестинские радикалы утверждали, что в секторе Газа находятся около 200-250 заложников. Позже власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены, передает РИА Новости.

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