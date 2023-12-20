Вернувшийся с фронта Порошенко рассказал о снарядном голоде в ВСУ

Экс-президент назвал это преступлением

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил в Верховной раде, рассказав о положении на фронте. Он сообщил, что только утром вернулся с линии соприкосновения, где выяснил, что украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и дронов.

По словам Порошенко, не хватает не только снарядов, но и систем противовоздушной обороны. В ВСУ возник также дефицит дронов – хотя, как утверждает политик, на специальных складах их десятки тысяч. Экс-президент назвал это "преступлением, за которое нужно наказывать", его речь передавал телеканал "Прямой".

Украинский лидер Владимир Зеленский также раньше сообщал о снарядном голоде Ранее о снарядном голоде заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Он пригрозил западным странам, что ВСУ начнут отступление, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений.

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