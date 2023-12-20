Блинкен раскрыл "четкий план" развития Украины

В США считают, что страна сможет стоять на собственных ногах

Украина сможет развиваться без нынешнего уровня финансирования из-за рубежа. У Вашингтона для этого есть четкий план, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, этот план гарантирует, что Украина будет независима в экономическом, военном и демократическом отношении. Проект предполагает, что уже не будет необходимости в выделении Киеву помощи на нынешнем уровне.

Госсекретарь США ранее сообщил, что у Вашингтона закончились деньги на помощь Украине. Блинкен призвал Конгресс одобрить ассигнования для Киева. Теперь же он заявил, что США и их союзникам нужно помочь Киеву преодолеть зиму, весну и лето, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"