Российская ПВО сбила украинский дрон под Белгородом

Предварительно - пострадавших нет

Система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе. На подлете к Белгороду сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как написал Гладков в Telegram, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Массированную атаку дронами российской территории Украина предприняла накануне. 19 декабря пять БПЛА были сбиты над тремя регионами, один из них — в Московской области. Предполагается, что они следовали от границ Брянской области по направлению к Москве.

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