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Аэропорт в Китае отказался принимать рейсы авиакомпании "Россия"

22:01
  • среда
  • 20 декабря 2023

Пассажиров пересадили на другие рейсы группы "Аэрофлот"

Аэропорт Пекина "Дасин" направил уведомление авиакомпании "Россия" об отказе в приеме и обслуживании ее рейсов. Указано, что компания должна выполнить дополнительные требования аэропорта

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Как заявили в "России" агентству РИА Новости, несмотря на готовность авиакомпании оперативно выполнить указанные требования, администрация аэропорта не пошла навстречу. В результатем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт "Дасин" из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

Пассажиры остальных рейсов без взимания дополнительной платы были пересажены на другие рейсы группы "Аэрофлот". "России" пришлось обратиться в Минтранс за помощью в решении проблемы, так как запрос российской авиакомпании в Китае проигнорировали.

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