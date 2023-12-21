Политолог Маслов: Китай приходит в Россию, но с большим трудом

С товарооборотом все хорошо, с инвестициями сложнее

По каким направлениям в экономике, политике, гуманитарной сфере российско-китайское сотрудничество растет наиболее динамично? Как реагируют на укрепление нашего партнерства западные страны?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

"С товарооборотом у России и Китая все хорошо - мы вышли на четвертое место в китайском товарообороте. С инвестициями сложнее. Китай с большим трудом приходит в Россию. Во-первых, боится, во-вторых, не очень хорошо знает российский рынок. В-третьих - интерес огромный, но мы должны правильно упаковать наши предложения", - отметил эксперт.

Полный комментарий Алексея Маслова смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"