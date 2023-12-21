Санта уже не тот: Рождество на Западе с каждым годом все страннее

Разрушительной силы публикации вбрасывает желтая пресса

Все ближе Новый год, Рождество на пороге! Чувствуете это настроение? У каждого оно свое, с нюансами.

В Соединенных Штатах, где не знают вкуса оливье, обсуждают рождественский ролик из Белого дома, который выложила в сеть супруга старого Джо Джилл Байден. Некоторые дошли в комментариях до того, что видео сняли в отделении буйно помешанных. Некоторые увидели в этом ролике даже параллели со знаменитым ужастиком - фильмом "Сияние". Припомнили семейству Байденов и обвинения в коррупции: сколько там миллионов осело в их карманах - никому неведомо.

Ностальгические нотки звучат в комментариях: то ли дело было при Меланье Трамп - настоящее Рождество! А сейчас? Никакой романтики.

Разрушительной силы публикации вбрасывает желтая пресса. Привычные наставления родителей "не ешь желтый снег" дополняют новыми. Пугая тех, кто любит губами ловить пушистые снежинки, а также не прочь закусить порцией снежных хлопьев из ближайшего сугроба. Первая страница издания Daily Star разлетелась по сети, пообещав смертельные мучения любителям снежинок, в которых, как оказалось, содержится смертоносный коктейль из грязи, вирусов, бактерий и дорожной соли. Проверять информацию никто не стал. Сейчас это просто не принято.

Да и Дед Мороз, точнее, Санта Клаус, уже совсем не тот. Некоторые до того впитывают идеи свободы и равных возможностей, что перестают играть роль доброго волшебника. Полиции приходится вязать таких, с позволения сказать, Сант...

Немецкая таможня решила сделать подарок тысячам граждан Германии, у которых есть родственники и друзья в России. Пригрозив конфисковать все новогодние подарки, которые прибудут из нашей страны.

"Нет исключения из запретов в отношении подарочных отправлений, подпадающих под действие приложения к санкционному регламенту, которые иногда отправляются от одного частного лица в России другому частному лицу на таможенной территории ЕС", - говорится в заявлении.

Расшифровываем - из-за санкций угрозу безопасности ЕС теперь представляют бумага, целлюлоза, драгоценные камни и металлы, сигареты, химическая и пластмассовая продукция, косметика. Подарок, не подарок - не важно. Все это запрещенная продукция.

Странное Рождество. Все в действительности не так, как на самом деле.

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