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Артиллеристы группировки "Центр" сорвали ротацию националистов

08:43
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Расчеты автоматических минометов "Василёк" в районе Серебрянского лесничества накрыли украинских штурмовиков

На донецком участке фронта войсками группировки "Юг" за сутки ликвидированы до 250 боевиков, сообщили в Минобороны России. 

Противник потерял восемь минометов, два опорника, 13 блиндажей. Средствами ПВО сбиты восемь вражеских дронов. Наши десантники при помощи беспилотника уничтожили на реке Днепр три моторных лодки с подразделением ВСУ. На купянском направлении в ходе активной обороны отбиты четыре контратаки радикалов.

Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо" группировки "Запад" ликвидировали взводный опорный пункт националистов. Скопление вражеской пехоты с помощью беспилотников обнаружила артиллерийская разведка. Пара "Торнадо" синхронно выпустила в направлении врага по девять снарядов, которые поражают цели на расстоянии 18 километров. За успешное выполнение этой и других задач экипаж представлен к наградам. 

На краснолиманском направлении артиллеристы группировки "Центр" сорвали ротацию вражеских подразделений. Расчеты автоматических минометов "Василёк" в районе Серебрянского лесничества накрыли украинских штурмовиков. Некоторые из них попытались укрыться в лесополосе. Но были застигнуты врасплох. "Василёк" выпускает до 120 снарядов в минуту, поражая врага на большой площади. В этот раз минометчики пресекли и доставку боеприпасов противнику. Наши бойцы отмечают, что теперь ВСУ посылают на передовую плохо подготовленный личный состав.

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