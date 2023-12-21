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В Минобороны рассказали о подвигах капитана Орлова и лейтенанта Кардашевского

08:33
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Все попытки радикалов захватить российские позиции провалились

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Капитан первого ранга Георгий Орлов после массированного обстрела ВСУ наших позиций и повреждения аппаратуры оперативно организовал доставку спутниковой связи российским подразделениям. Специальный контейнер был сброшен с самолета в район расположения войск. Атака противника была отражена.

Лейтенант Алексей Кардашевский во время обороны десантниками одного из стратегических объектов неоднократно доставлял на рубеж личный состав. А также, рискуя жизнью, эвакуировал раненых. Все попытки радикалов захватить наши позиции провалились.

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