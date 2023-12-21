Новоизбранный президент Аргентины начал радикальные преобразования

В Буэнос-Айресе же прошла первая акция протеста

Радикальные преобразования начинаются в Аргентине. Новоизбранный глава государства Хавьер Милей подписал указ о трех сотнях реформ в ключевых сферах жизни страны и выступил перед нацией.

Накануне в Буэнос-Айресе прошла первая акция протеста. Тысячи аргентинцев решили сказать "нет" шоковым мерам, которые предлагает правительство. Митинг вылился в столкновения с полицией и задержания наиболее активных участников. А через несколько часов президент Милей попытался убедить народ, что спасением от бешеной инфляции и бедности станет либерализация экономики.

Среди первостепенных мер - масштабная приватизация и сокращение госрасходов. Будет закрыто финансирование инфраструктурных проектов, уволены тысячи сотрудников госаппарата, а курс национальной валюты ослаблен вдвое.

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