Гороскоп на сегодня, 22 декабря, для всех знаков зодиака

Солнце вошло в знак Козерога

Овны

Готовы к Новому году? Если нет, прибавьте скорость: Солнце с сегодняшнего дня сделает вас более целеустремленными и ответственными, так что все успеете.

Тельцы

Вам может захотеться съездить на каникулах в места, связанные с прошлым. Не отказывайте себе в удовольствии. Звезды утверждают, что это бальзам на ваше сердце.

Близнецы

Солнце, перекатившееся сегодня в знак Козерога, включает в вас прагматика и экономиста. Очень вовремя! Проведите ревизию своих ресурсов: денег, времени, сил.

Раки

Начинается самый приятный месяц в году для представителей этого знака - период свадеб, свиданий, романтики. Правда, ретро Меркурий велит делать это только после Новогодних каникул.

Львы

Солнце - ваш небесный босс. Переместившись в Козерог, светило требует от вас серьезности, ответственности, даже накануне Нового года! Сосредоточьтесь и будьте внимательны.

Девы

Солнце переместилось в нежно любимый вами знак Козерога и предлагает окончательно определиться с новогодними планами. Развлечения, поездки - все ли готово?

Весы

Сосредоточьте внимание на домашних делах: Солнце в Козероге не простит вам отсутствие оливье или новых свечей на Новый год. Запишите, что еще надо купить и сделать.

Скорпионы

Вы станете более скупыми на слова, сосредоточенными и организованными. Но следите, чтобы менее ответственные люди не свалили на вас кучу своих дел.

Стрельцы

Солнце сегодня покинуло ваш знак и переместилось в Козерог - прощайте, дни рождений, и здравствуй, Новый год! Кстати, вас ждет премия или щедрые чаевые.

Козероги

Солнце сегодня вошло в ваш знак. С днем рождения! Отметьте этот день походом на массаж или в спа, долгожданной покупкой или приятной встречей.

Водолеи

Солнце все ближе к вашему знаку, оно уже добралось до соседа, и звезды снижают требования к вам. Позвольте себе расслабиться, не гонитесь за деньгами и успехом.

Рыбы

Вы завершаете год на позитивной ноте. И Солнце в Козероге подсветит ваши достижения. Вы в чем-то преуспели – подумайте, что помогло это сделать, в чем ваша сила.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"