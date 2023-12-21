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В ЕС рассказали о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против России

08:18
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Брюссель только что объявил о введении 12-го пакета

Евросоюз уже готовит как 13-й, так и 14-й пакеты санкций против России. Об этом рассказал депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.

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Как пишут "Известия", европарламентарий заверил, что разработка новых мер не займет много времени — их очень скоро представят странам-членам.

Член Европарламента от Эстонии Яна Тоом уточнила, что инициатива о принятии новых санкций, скорее всего, будет исходить от прибалтийских стран. При этом она признала, что "санкционный инструмент не бесконечен".

Ранее глава крупнейшей в мире по стоимости алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук заявил, что отличить российский алмаз от какого-либо иного на таможне практически невозможно, а система отслеживания произведенных в России алмазов в связи с санкциями, которые ввел в отношении российских камней Евросоюз, до сих пор неясна.

Журналисты The Washington Post отмечали, что российская экономика, несмотря на западные санкции, показала чрезвычайную устойчивость, рубль остается сильным, а президент России Владимир Путин "завершает 2023 год на триумфальной ноте".

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