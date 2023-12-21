ХАМАС отвергло израильские условия прекращения огня

Движение пытается добиться больших уступок, утверждают источники

Палестинское движение ХАМАС отказалось от предложенного Израилем недельного прекращения огня в обмен на освобождение нескольких десятков заложников. Об этом в среду, 20 декабря, рассказали источники из числа египетских чиновников.

Как пишет The Wall Street Journal, Тель-Авив добивался освобождения 40 человек, в обмен предложив приостановку наземных и воздушных операций в секторе Газа на неделю, а также поступление в анклав гуманитарной помощи.

Однако представители ХАМАС потребовали прекращения огня для начала обсуждения, а также того, чтобы Израиль в обмен более чем на сотню своих заложников освободил из своих тюрем всех участников "Исламского джихада", которых может быть несколько тысяч человек.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил ситуацию в секторе Газа с египетским коллегой Самехом Шукри. Политики подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и налаживания переговорного процесса, отметив катастрофическую гуманитарную ситуацию в регионе.

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини подчеркивал, что возобновление боевых действий привело к тотальному уничтожению инфраструктуры палестинского анклава. В итоге сектор Газа больше не является пригодным для жизни местом.

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