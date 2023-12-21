Собянин: Московский инновационный кластер объединил компании со всей страны

МИК решил одну из главных проблем высокотехнологичного бизнеса

Сергей Собянин подвел итоги пяти лет работы Московского инновационного кластера. За эти годы МИК стал крупнейшей российской платформой реализации инновационных проектов. Благодаря кластеру решена одна из главных проблем высокотехнологичного бизнеса – дефицит информации и сложности с поиском партнеров. За пять лет на цифровой платформе зарегистрировались более 150 тысяч участников и партнеров, которые представляют 37 тысяч компаний почти со всей страны.

Подробнее — на сайте мэра.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что объемы промышленного производства в Москве за последние пять лет выросли более чем в два раза. Сейчас в городе работает более 4 тысяч производств. Собянин отметил. что сейчас Москва переживает настоящий промышленный бум.

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