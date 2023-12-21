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В Конгрессе США предложили отменить потолок цен на нефть из России

09:01
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Они оказались неэффективными

Группа конгрессменов США предложила отказаться от ценовых ограничений в отношении российской нефти из-за их неэффективности. Об этом говорится в письме, адресованном помощнику президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейку Салливану.
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Авторы письма призвали Белый дом "отказаться от потерпевшей крах схемы по ограничению цен на нефть и ввести всеобъемлющие санкции против России в энергетической сфере".

В Конгрессе полагают, что Соединенные Штаты должны ввести дополнительные рестрикции вместе с союзниками в Европе, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев отметил, что участники формата ОПЕК+ не поддаются давлению извне. Такая линия позволяет заметно стабилизировать мировые рынки, в том числе в контексте западных манипуляций вокруг так называемого потолка цен на нефть из России.

Западные СМИ писали, что введенный странами Запада потолок цен в отношении экспорт нефти из России не повлиял на благосостояние Москвы, что указывает на ее возросшие возможности по обходу экономических рестрикций США и ЕС.

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