МИД: Запад распространяет вбросы об угрозе для Дании от российских рыбаков

Это связано с соглашением между Россией и Фарерскими островами

Распространяемые через западные средства массовой информации заявления о якобы угрозе Дании от соглашения между Россией и Фарерскими островами по рыболовству — это элемент антироссийской кампании. Такое заявление в четверг, 21 декабря, сделала спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница указала, что еще документ от 1977 года заложил основы сотрудничества России и Фарер по распределению квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах с учетом взаимных интересов, сообщает РИА Новости.

Тиражируемые в западных СМИ утверждения о якобы исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании сами по себе не новы. Исходим из того, что подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России.

Ранее сообщалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами на фоне конфликта на Украине поставило Данию в глупое положение. Этот документ рассматривается некоторыми политиками как элемент нацбезопасности, поскольку россияне якобы могут шпионить за Западом через Фарерские острова.

При этом сами западные страны не гнушаются вербовкой россиян для шпионажа. В Псковской области задержали мужчину, которому в обмен на гражданство Латвии предлагали передавать данные о дислокации подразделений органов ФСБ и ВС России на территории региона.

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