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Собянин рассказал о новогодней программе в Москве

09:21
  • четверг
  • 21 декабря 2023

В новогодние праздники в Москве пройдет около 200 крупных мероприятий

В новогодние праздники в Москве пройдет около 200 крупных мероприятий. Встретить Новый год можно в 21 парке, в том числе в Парке Горького. Для школьников в Гостином дворе подготовлено 37 традиционных новогодних преставлений. В столичных музеях пройдет около 50 новогодний мероприятий. В библиотеках и культурных центрах пройдет 660 мероприятий. Кроме того, на большинстве площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" горожане могут присоединиться к акции "Москва помогает" по сбору новогодних подарков для участников спецоперации и жителей новых территорий.

Подобнее о программе – в телеграм-канале мэра.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на выставке "Россия" на ВДНХ стартовала тематическая программа "Новый год в Москве". Гостей ждут концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы в павильоне №75. Программа продлится до 14 января.

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