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Собянин анонсировал открытие в Москве трех новых филиалов усадьбы Деда Мороза

09:31
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Каждая будет разработана в собственной тематике

В московских парках в конце декабря откроется три новых филиала усадьбы Деда Мороза. Помимо основной усадьбы в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" резиденции новогоднего волшебника разместятся в Измайловском парке, в парке "Митино" и в Олимпийском парке. Каждая будет разработана в собственной тематике. Кроме того, горожане могут отправить Деду Морозу письмо. Для этого в столице установлено более 150 специальных ящиков.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в новогодние праздники в Москве пройдет около 200 крупных мероприятий. Встретить Новый год можно в 21 парке, в том числе в Парке Горького.

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