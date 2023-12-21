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В Саратовской области 125 детей сняли с поезда и отправили в больницу

09:38
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Ситуацию контролирует губернатор региона

Вечером 20 декабря потребовалась медицинская помощь одному из 125 детей, которые следовали из лагеря в Адлере в Тюмень поездом. Инцидент произошел, когда состав проходил по Саратовской области. Об этом в четверг, 21 декабря, рассказал глава региона Роман Бусаргин.

Саратовский губернатор написал в своем Telegram-канале, что сопровождавшие группу детей медицинские работники, а также прибывшая по вызову бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия.

Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию, детей осмотрели и централизованно отправили в инфекционную больницу Саратовской области. Происходящее контролируют специалисты Роспотребнадзора, рассказал Бусаргин.

Ранее в Волгодонске Ростовской области врачебная помощь потребовалась 12 ученикам местной школы — дети почувствовали недомогание после посещения школьной столовой. Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

До того массовое отравление произошло в Бурятии. В республиканской прокуратуре рассказали, что диагноз "сальмонеллез" был поставлен 14 госпитализированным жителям села Петропавловка Джидинского района после того, как они поели шаурмы из местного ларька.

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