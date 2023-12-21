Политик назвал недопустимой победу России

Внутри ряда европейских стран и Соединенных Штатов существуют сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины, однако Франция считает важным не допустить победы России в конфликте. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон.

Как отметил политик, "существует "неопределенность, связанная с политической ситуацией в США", при этом на Украине решается вопрос "способности Европы жить в мире", сообщает France 5.

Макрон заявил, что Франция "не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила".

Мы придерживаемся линии на поддержку Украины, защиту ее территориальной целостности с целью помешать России выиграть и избежать эскалации географической и ядерной. Нам удавалось придерживаться этой линии на протяжении последних двух лет.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что "тупиковая ситуация с получением западной помощи навела союзников Украины на размышления о том, что они отказывались даже представить: Владимир Путин может победить". Аналитики агентства предупреждают, что последствия этого стратегического провала окажутся даже глубже, чем бегство США из Афганистана.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер подчеркнул, что условия капитуляции Киева и завершения конфликта на Украине определит Москва. При этом Россия никогда не позволит Украине стать членом НАТО, а четыре новых региона и Крым останутся российскими.

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