Путин поручил начать формировать повестки в военкомат в электронном виде

Этим займутся Минобороны и Минцифры

Президент России Владимир Путин поручил организовать постановку граждан на воинский учет без личной явки в военкомат, а также обеспечить формирование повесток в электронном виде.

Поручение адресовано Министерству обороны, а также Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Также Министерству обороны предписывается осуществлять призыв на военную службу в октябре-декабре 2024 года с использованием единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, сообщает пресс-служба Кремля. Это означает, что россиян будут ставить на учет без личного посещения военкомата.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что за 2023 год в ряды Вооруженных сил России было набрано около 490 тысяч контрактников и добровольцев. Он подчеркнул, что российская армия на сегодняшний день является самой подготовленной и боеспособной в мире.

При этом Украина испытывает огромные сложности с комплектованием своей армии. Военкомы разыскивают призывников в заведениях общепита и маршрутках. Например, во Львове мужчину скрутили прямо в торговом центре. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что к выдаче повесток привлекут национальную полицию.

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