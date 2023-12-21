Ребенок умер в поезде Тюмень-Адлер

У заболевших детей выявлен грипп А

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти девочки в поезде Тюмень – Адлер.

Состояние 12-летней школьницы резко ухудшилось вечером 20 декабря. В Пензенской области к поезду прибыли работники скорой помощи, которые констатировали смерть несовершеннолетней.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Всего с поезда сняли 125 детей, их доставили в инфекционную больницу с признаками общего недомогания и температурой. По данным Роспотребнадзора, у ребят выявили грипп.

"По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А", - говорится в сообщении в ведомства.

Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

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