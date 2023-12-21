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Названы сопредседатели избирательного штаба Путина

10:39
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Действующий президент участвует в выборах как самовыдвиженец

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина стали художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков, главврач больницы №52 Марина Лысенко и герой Донецкой Народной Республики, спикер регионального заксобрания Артем Жога.
"Народный фронт" начнет сбор подписей в поддержку Путина на выборах

В четверг, 21 декабря, в Гостином дворе в Москве заработал избирательный штаб кандидата в президенты России на выборах 2024 года, действующего главы государства Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

20 декабря Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что Путину разрешено открыть специальный счет в Сбербанке и начать сбор 300 тысяч подписей избирателей для регистрации на выборах.

Владимир Путин рассказал о намерении баллотироваться на новый президентский срок в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артемом Жогой. Брать отпуск на период избирательной кампании президент не собирается, он продолжит исполнять обязанности главы государства.

Выборы впервые будут многодневными — 15-17 марта 2024 года, при этом в 29 субъектах Российской Федерации проведут дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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