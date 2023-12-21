Американские спонсоры постепенно перекрывают вентиль западной помощи

На Украине брата женщины военкомы просто взяли под руки и увели. Теперь родные штурмуют здание. В ответ военные просто выкидывают отчаявшуюся женщину на улицу. На днях Владимир Зеленский назвал конкретную цифру недостачи живого расходного материала - полмиллиона бойцов. Чтобы не ходить по квартирам в поисках потенциальных призывников, местные ТСЖ будут сами отлавливать жильцов и отправлять на передовую, откуда большинство не вернутся.

"В среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат. Это значит, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20000 солдат", - пишет немецкий журнал Focus.

Те, кто могут, просто бегут. По данным пограничников, каждый день Украину покидают 6 тысяч мужчин призывного возраста.

"Из них около 45% выезжают как водители. Еще 150-200 мужчин - как волонтеры. Остальные - как многодетные отцы, сопровождающие людей с инвалидностью, и негодные к военной службе", - сообщил Игорь Матвийчук, начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ.

И тут уже не до особых требований к наемникам. Не нужно знание языков, не говоря уже об опыте. Берут всех, кто готов умереть за Киев. Скрыть превосходство российской армии на поле боя украинским спецслужбам все сложнее. Моральный дух ВСУ на нуле, ведь, американские спонсоры постепенно перекрывают вентиль западной помощи.

"Нет волшебного горшочка с деньгами. Помощь, которую мы выделили для Украины, иссякает. У нас почти закончились деньги. И времени почти нет. Но у нас есть очень четкий план, согласно которому страна встанет на ноги в военном, экономическом и демократическом плане. Так что такой уровень поддержки и помощи больше ей не понадобится", - сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Одна надежда - на страны ЕС. Но и у этого горшочка тоже есть предел, как и у терпения жителей Старого Света. По последним опросам, почти 40 процентов французов говорят, что они хотели бы прекратить помощь Киеву. Только 24 процента говорят о ее увеличении. Эмманюэль Макрон,во время своего большого интервью проговорился, почему до сих пор Зеленского не усадили за стол переговоров: "Некоторые европейские страны начинают сомневаться в необходимости поддержки Украины. Эта неопределенность связанна с политической ситуацией в США. Сейчас на Украине решается вопрос способности Европы жить в мире. Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила".

Самыми активным противником продолжения накачки Киева оружием выступает премьер Словакии. Он угрожает заблокировать Украине и членство в НАТО. Впрочем, как недавно заявил сам Зеленский, туда его особо и не приглашают. Как, видимо, и в Евросоюз. По мнению премьера Венгрии, это членство просто раздавит насмерть экономику Европы. По подсчетам Виктора Орбана, прием Украины в ЕС обойдется членам сообщества еще в почти 200 миллиардов евро.

"Несомненно, если бы Украина вошла в ЕС, вся поддержка, которую до сих пор получали страны Центральной Европы, включая Венгрию, досталась бы им. Помимо этого, сильный удар был нанесен бы и в сфере европейского сельского хозяйства", - указал венгерский премьер.

Как это произошло с некогда дорогими соседями Украины поляками. Аграрная война между странами за европейский рынок продолжает разрастаться по всему Старому Свету.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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