Число жертв израильской операции в секторе Газа превысило 20 тысяч человек

В их числе - 8 тысяч детей

На севере Израиля этой ночью вновь были слышны сирены воздушной тревоги. Бойцы сектора Газа, а также "Хезболлы" выпустили десятки ракет по городу Кирьят-Шмона. "Железный купол" смог перехватить только часть из них. Растет число погибших и раненых военных ЦАХАЛа, сражающихся в самом анклаве.

Армия обороны Израиля продолжает наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Обстрелу подвергся госпиталь Рафаха. Десять человек погибли, более 60 ранены. В самой Газе бойцы ЦАХАЛ обнаружили еще одну крупная сеть подземных тоннелей. По сообщениям израильских военных, под землей на глубине 20 метров находились командные пункты и комнаты для совещаний, которые использовали высокопоставленные лидеры ХАМАС. Перемещаться по сложной системе туннелей можно было с помощью лифтов и многоуровневых лестниц. Здесь же хранили запасы воды, провизии, оружие и средства связи. Все, чтобы оставаться в укрытии долгие месяцы.

Число жертв в секторе Газа уже превысило 20 тысяч человек. Те, кто ищет спасение в лагерях для беженцев, страдают от нехватки элементарного. И речь уже даже не о лекарствах и хлебе. По данным ЮНИСЕФ, дети недополучают 90% необходимой им воды. При этом в Совбезе ООН голосование по проекту гуманитарной резолюции отложено на 21 декабря. Ранее Вашингтон заблокировал все предложения с требованием прекратить огонь. И вместо помощи гражданским активно снабжает Израиль всеми видами вооружений.

Достичь соглашения не удаётся и Израилю с Палестиной. ХАМАС отказался от предложения установить временное недельное перемирие в обмен на заложников. Лидеры движения требуют полного прекращения огня. Однако еврейское государство, похоже, готово и дальше придерживаться тактики выжженной земли до полного уничтожения ХАМАС. Израиль расширяет зону военной операции и сегодня планирует начать эвакуацию жителей Хан-Юниса - главного южного города Газы.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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