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В Москве прошло заседание представителей национальной и земляческой общественности

11:47
  • четверг
  • 21 декабря 2023

В повестке - содействие в модернизации столицы, вопросы миграционных политики

В Москве состоялось заседание представителей национальной и земляческой общественности. На нем подвели итоги уходящего года и обсудили стратегию работы на следующий

В повестке - содействие в модернизации столицы, вопросы миграционных политики. Одной из главных тем стала работа по общественной поддержке специальной военной операции, помощь бойцам и членам их семей, а также популяризация службы в Вооруженных силах России. 

"Информированию охвачено 97 региональных землячеств и более 70 национальных общественных организаций, общин и диаспор столицы. С их участием были подготовлены и распространены плакаты, календари и лифлеты для иностранных граждан на различных языках по вопросу разъяснения им условий поступления и прохождения военной службы по контракту, получения в упрощенном порядке российского гражданства", - сообщил Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

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Заседание представителей национальной и земляческой общественности
Заседание представителей национальной и земляческой общественности
Заседание представителей национальной и земляческой общественности
Заседание представителей национальной и земляческой общественности
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