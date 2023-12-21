Лауреатов и победителей конкурса доноров наградили в столице

Акция направлена на развитие донорского движения

В Москве наградили лауреатов и победителей всероссийского конкурса "Код донора. Наставничество".

Акция направлена на развитие донорского движения в нашей стране. Всего ее участниками стали 700 тысяч человек из 62 регионов. Это в том числе представители образовательных и некоммерческих организаций, региональных и муниципальных органов власти, учреждений службы крови.

Всего на церемонии наградили почти 90 человек в восьми номинациях. Акция приурочена к Году педагога и наставника в России.

"В настоящее время страна наша обеспечена кровью для клинического применения. Это очень большой успех нашего государства. И я полагаю, что именно вот в этот период, в период проведения специальной военной операции - это очень значимая и очень необходимая составляющая процесса донорства", - отметил Игорь Борисевич, заместитель руководителя ФМБА России.

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