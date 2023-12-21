ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дворец гимнастики принял концерт премии "Мы верим твердо в героев спорта"

11:56
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Звезды отечественной эстрады исполнили свои хиты

В столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошел торжественный гала-концерт творческой премии "Мы верим твердо в героев спорта".

Звезды отечественной эстрады исполнили свои хиты - в их яркие номера были интегрированы новейшие шоу-технологии.

Кроме того, на мероприятии состоялось награждение победителей творческого конкурса, который проходил в четырех номинациях - песня, живопись, поэзия и художественная фотография. Участникам вручили кубки за создание работ, посвященных чемпионам и спортивным достижениям

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Концерт премии "Мы верим твердо в героев спорта"
Концерт премии "Мы верим твердо в героев спорта"
Концерт премии "Мы верим твердо в героев спорта"
Концерт премии "Мы верим твердо в героев спорта"
Концерт премии "Мы верим твердо в героев спорта"
Концерт премии "Мы верим твердо в героев спорта"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.