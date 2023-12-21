Дворец гимнастики принял концерт премии "Мы верим твердо в героев спорта"

Звезды отечественной эстрады исполнили свои хиты

В столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошел торжественный гала-концерт творческой премии "Мы верим твердо в героев спорта".

Звезды отечественной эстрады исполнили свои хиты - в их яркие номера были интегрированы новейшие шоу-технологии.

Кроме того, на мероприятии состоялось награждение победителей творческого конкурса, который проходил в четырех номинациях - песня, живопись, поэзия и художественная фотография. Участникам вручили кубки за создание работ, посвященных чемпионам и спортивным достижениям

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