Полицейских из Тамбова наградили за спасение детей

Школьники провалились под лед

Восьмилетний Лёва рассказал, что они с другом Сашей решили проверить плотность замерзшей толщи воды экспериментально. Водоем хоть и кажется небольшим, но довольно глубокий - около 2,5 метров. Второклассники ушли под лед примерно на середине пруда и начали кричать. Рядом проходила женщина, которая услышала их и тут же бросилась к дороге за помощью. Мимо как раз проезжала полицейская машина.

"С помощью буксировочного троса и поддона находящегося рядом с водоемом домовладения спасли ребят. Оказали им первую помощь. Успокоили их, сняли с них верхнюю мокрую одежду, надели на них свои куртки", - рассказывает майор полиции Михаил Воробьев.

Так, примерив на себя полицейскую форму, Лёва и Саша оказались в больнице. Мальчики провели в воде всего 10 минут, так что госпитализация им не потребовалась. За обоими тут же приехали родители.

"Позвонили сотрудники полиции. Сразу предупредили не волноваться. Сообщили, что общее состояние его нормальное. Помогли нашим детям, спасли наших детей, спасли и нас. Побольше таких людей", - говорит мама Саши.

Сейчас оба школьника чувствуют себя хорошо, а полицейские заехали к ним в гости, чтобы поздравить с наступающим Новым годом и напомнить, что лед бывает очень опасным.

Три сотрудника Тамбовского линейного отдела МВД России на транспорте - майоры Михаил Воробьев и Сергей Суслин, а также капитан Дмитрий Золотухин - получили награды от министра внутренних дел. Женщине, заметившей школьников, вручили почетную грамоту.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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