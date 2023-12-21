ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полицейских из Тамбова наградили за спасение детей

11:54
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Школьники провалились под лед

Восьмилетний Лёва рассказал, что они с другом Сашей решили проверить плотность замерзшей толщи воды экспериментально. Водоем хоть и кажется небольшим, но довольно глубокий - около 2,5 метров. Второклассники ушли под лед примерно на середине пруда и начали кричать. Рядом проходила женщина, которая услышала их и тут же бросилась к дороге за помощью. Мимо как раз проезжала полицейская машина.

"С помощью буксировочного троса и поддона находящегося рядом с водоемом домовладения спасли ребят. Оказали им первую помощь. Успокоили их, сняли с них верхнюю мокрую одежду, надели на них свои куртки", - рассказывает майор полиции Михаил Воробьев.

Так, примерив на себя полицейскую форму, Лёва и Саша оказались в больнице. Мальчики провели в воде всего 10 минут, так что госпитализация им не потребовалась. За обоими тут же приехали родители.

"Позвонили сотрудники полиции. Сразу предупредили не волноваться. Сообщили, что общее состояние его нормальное. Помогли нашим детям, спасли наших детей, спасли и нас. Побольше таких людей", - говорит мама Саши.

Сейчас оба школьника чувствуют себя хорошо, а полицейские заехали к ним в гости, чтобы поздравить с наступающим Новым годом и напомнить, что лед бывает очень опасным.

Три сотрудника Тамбовского линейного отдела МВД России на транспорте - майоры Михаил Воробьев и Сергей Суслин, а также капитан Дмитрий Золотухин - получили награды от министра внутренних дел. Женщине, заметившей школьников, вручили почетную грамоту. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полицейские спасли детей в Тамбове
Полицейские спасли детей в Тамбове
Полицейские спасли детей в Тамбове
Полицейские спасли детей в Тамбове
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.