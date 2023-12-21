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В доме в поселке под Казанью взорвался газ

11:03
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Есть пострадавший

Взрыв бытового газа произошел в квартире двухэтажного дома в поселке Осиново в Татарстане.

ЧП случилось по адресу: улица Центральная, 7. Эпицентр находился на втором этаже. Взрывная волна разрушила две квартиры и повредила несущие конструкции. Пожара не последовало. Спасатели эвакуировали одну женщину, еще три человека вышли самостоятельно.

По предварительным данным пострадал один человек. Ранее в СМИ появилась информация о четырех пострадавших, но в МЧС уточнили, что троим осмотренным медицинская помощь не понадобилась.  

На месте взрыва работают спасатели, кинологические расчеты. Власти развернули пункт временного размещения в доме культуры Осиново.

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