В доме в поселке под Казанью взорвался газ

Есть пострадавший

Взрыв бытового газа произошел в квартире двухэтажного дома в поселке Осиново в Татарстане.

ЧП случилось по адресу: улица Центральная, 7. Эпицентр находился на втором этаже. Взрывная волна разрушила две квартиры и повредила несущие конструкции. Пожара не последовало. Спасатели эвакуировали одну женщину, еще три человека вышли самостоятельно.

По предварительным данным пострадал один человек. Ранее в СМИ появилась информация о четырех пострадавших, но в МЧС уточнили, что троим осмотренным медицинская помощь не понадобилась.

На месте взрыва работают спасатели, кинологические расчеты. Власти развернули пункт временного размещения в доме культуры Осиново.

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