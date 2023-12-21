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Россия пригрозила ЕС ответом на использование доходов от замороженных активов

11:04
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Об ответных мерах предупредил глава Минфина Антон Силуанов

Российская сторона не оставит без должной реакции возможное использование доходов от замороженных в Евросоюзе российских средств. Такое заявление сделал в четверг, 21 декабря, министр финансов России Антон Силуанов.
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Комментируя планы интеграционного объединения на российские активы, глава Минфина предупредил, что Россия даст симметричный ответ на соответствующие шаги Брюсселя, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует собрать 15 млрд евро для помощи Украине из доходов от замороженных в Евросоюзе российских активов. Предположительно, ЕК потребует размещать полученную от замороженных активов прибыль на отдельных счетах, а затем переводить ее в общий бюджет ЕС.

Москва уже предупреждала, что конфискация золотовалютных резервов России западными странами подорвала доверие к демократическим институтам. В связи с этим использование денежных средства от реинвестирования российских активов целиком и полностью возлагается на совесть США и ЕС.

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