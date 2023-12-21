ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о ходе программы реновации и строительстве социальных объектов в ТиНАО

11:10
  • четверг
  • 21 декабря 2023

В программу реновации в ТиНАО включено 249 домов

В Троицком и Новомосковском административных округах продолжается реализация программы реновации и активно развивается социальная инфраструктура. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Построены два детских сада в Коммунарке, еще несколько будут построены в различных населенных пунктах. В Троицке появится взрослая поликлиника с клинико-диагностическим отделением и травматологическим пунктом. Кроме того, будут построены несколько новых спорткомплексов. Говоря о программе реновации, мэр сообщил, что в ТиНАО в нее включено 249 домов, в которых проживают свыше 22,1 тысячи москвичей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Осмотр хода строительства школы
Осмотр хода строительства школы
Реновация
Реновация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.