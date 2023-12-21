Собянин рассказал о ходе программы реновации и строительстве социальных объектов в ТиНАО

В программу реновации в ТиНАО включено 249 домов

В Троицком и Новомосковском административных округах продолжается реализация программы реновации и активно развивается социальная инфраструктура. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Построены два детских сада в Коммунарке, еще несколько будут построены в различных населенных пунктах. В Троицке появится взрослая поликлиника с клинико-диагностическим отделением и травматологическим пунктом. Кроме того, будут построены несколько новых спорткомплексов. Говоря о программе реновации, мэр сообщил, что в ТиНАО в нее включено 249 домов, в которых проживают свыше 22,1 тысячи москвичей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"