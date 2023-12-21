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Киеву предложили последовать примеру Хельсинки времен советско-финской войны

11:22
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Иногда лучше отказаться от территорий, отмечают СМИ

Украине придется смириться с потерей территории для урегулирования конфликта — Киеву стоило бы поступить так же, как Финляндия после советско-финской войны, по итогам которой Советскому Союзу отошли принадлежавшие ранее Финляндии важные в плане экономического развития территории и промышленные центры, пишет Responsible Statecraft.
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Издание предложило киевскому режиму "извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, все же стоит того".

С другой стороны, если конфликт продолжится, огромное преимущество России в живой силе, промышленности и производстве оружия может привести к гораздо более значительным потерям Украины. <…> Вашингтон может внести свой вклад, прекратив поощрять нереалистичные военные цели и тем самым, возможно, уберечь Украину от дальнейшей катастрофы.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, "как Украина получилась". Политик указал на то, что "Россия, когда создавала СССР, передала вместе с населением огромные территории", при этом вкладывая в их развитие солидные ресурсы. Поэтому всем необходимо понять, что "свое не отдадим".

При этом российский лидер подчеркивал, что Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

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