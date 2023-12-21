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На востоке России появляются тысячи километров новых железных дорог

11:39
  • четверг
  • 21 декабря 2023

С каждым годом транспортная доступность региона значительно возрастает

На востоке России появляются тысячи километров новых железных дорог, с каждым годом транспортная доступность региона значительно возрастает. Об этом заявил Владимир Путин.

Накануне поздно вечером президент провел по видеосвязи совещание по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Он сообщил, что последние десять лет ведется работа по расширению пропускной способности так называемого Восточного полигона. На первом этапе было проложено и обновлено свыше пяти тысяч километров путей, построены и реконструированы мосты и тоннели. В 2021-м стартовал второй этап проекта, он должен быть завершен в наступающем году.

"Восточное направление железных дорог, все это мы понимаем прекрасно, крайне востребовано. Объемы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться, а значит, загрузка магистралей гарантирована на годы вперед. Приоритет должен быть один - эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и поселков", - отметил Путин.

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