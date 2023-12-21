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Свыше полумиллиона квадратных метров жилья возведено в ВАО по программе реновации

11:38
  • четверг
  • 21 декабря 2023

20 тысяч москвичей получат новое жилье

34 новостройки уже возведены в Восточном административном округе Москвы по программе реновации.
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Это более 565 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. 30 и 34 домов уже переданы под заселение, еще четыре в скором времени примут новых жильцов.

"Это позволяет обеспечить новым жильем ориентировочно 20 тысяч москвичей", – отметил Андрей Бочкарев.

Больше всего возведено новостроек в Северном Измайлове – восемь домов. В Перово построено шесть домов, в Косино-Ухтомском - четыре новостройки. Еще более 1,7 миллиона квадратных метров жилья находится в проектировании и строительстве.

"Всего по программе реновации на востоке Москвы предстоит расселить 1062 дома, новые квартиры получат свыше 209 тысяч участников программы", – рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

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