Президент Туниса и сам готов отправиться в Россию

В Тунисе надеются, что президент России Владимир Путин примет приглашение посетить республику. Об этом в четверг, 21 декабря, рассказал тунисский министр иностранных дел Набиль Аммар.

Дипломат напомнил, что Владимиру Путину было направлено приглашение посетить Тунис — в африканском государстве будут рады, если политик его примет, сообщает РИА Новости.

Но у нашего президента нет возражений для того, чтобы самому посетить Россию, необходимо лишь упомянуть, что у президента России уже есть приглашение.

Запад недоволен укреплением отношений России с африканскими государствами, важным шагом в этом направлении стал прошедший летом саммит "Россия — Африка", по итогам которого был подписан целый комплекс соглашений и договором по широкому спектру тем, включая военное сотрудничество.

После визита заместителя российского министра обороны Юнус-Бека Евкурова в Буркина-Фасо, Мали и Нигер западные СМИ писали, что Россия оказалась в выигрышном положении для усиления своих позиций в Нигере и других странах Сахеля на фоне обострения между новыми властями государств региона и Францией.

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