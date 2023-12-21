ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВЦИОМ: спецоперация стала главным событием 2023 года для россиян

12:00
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Респонденты отметили также экономические изменения

Военные действия на Украине стали главным событием 2023 года для 22% россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Его итоги опубликованы в четверг, 21 декабря. Респондентов попросили назвать три главных события 2023 года.

Различные экономические события – от подъема и стабилизации экономики, роста ВВП до повышения цен на продукты, ЖКХ и бензин — назвали 16% опрошенных.

События, связанные с главой государства Владимиром Путиным, включая предстоящие выборы президента и прошедшую прямую линию, в качестве главных событий года назвали 8% россиян.

Также упоминалась внутренняя политика (7%), внешняя политика (4%), мятеж Евгения Пригожина (3%), война на Ближнем Востоке, выставка-форум "Россия" на ВДНХ и социальная политика (по 2%), сообщает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин ранее отмечал, что россияне демонстрируют патриотический настрой и сплоченность людей разных национальностей и вероисповеданий. Огромную поддержку российским боевым частям оказывают сограждане — это беспрецедентно, подчеркнул глава государства.

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер рассказал, что американские власти хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года. В Кремле в ответ заявили, что Вашингтон оторван от реальности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Солдат ВС России
Солдат ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.