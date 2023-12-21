ВЦИОМ: спецоперация стала главным событием 2023 года для россиян

Респонденты отметили также экономические изменения

Военные действия на Украине стали главным событием 2023 года для 22% россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Его итоги опубликованы в четверг, 21 декабря. Респондентов попросили назвать три главных события 2023 года.

Различные экономические события – от подъема и стабилизации экономики, роста ВВП до повышения цен на продукты, ЖКХ и бензин — назвали 16% опрошенных.

События, связанные с главой государства Владимиром Путиным, включая предстоящие выборы президента и прошедшую прямую линию, в качестве главных событий года назвали 8% россиян.

Также упоминалась внутренняя политика (7%), внешняя политика (4%), мятеж Евгения Пригожина (3%), война на Ближнем Востоке, выставка-форум "Россия" на ВДНХ и социальная политика (по 2%), сообщает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин ранее отмечал, что россияне демонстрируют патриотический настрой и сплоченность людей разных национальностей и вероисповеданий. Огромную поддержку российским боевым частям оказывают сограждане — это беспрецедентно, подчеркнул глава государства.

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер рассказал, что американские власти хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце 2024 года. В Кремле в ответ заявили, что Вашингтон оторван от реальности.

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