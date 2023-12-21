Умер пострадавший при падении глыбы льда у военкомата в Люберцах

Еще один остается в больнице

Скончался мужчина, пострадавший при падении глыбы льда с крыши военкомата в Люберцах.

34-летний Федор умер в больнице не приходя в сознание, сообщает telegram-канал Mash. Медики диагностировали у него разрыв печени, перелом поясницы и ребер, одно из которых проткнуло легкое.

Еще один человек продолжает находиться в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.

В свою очередь подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности в следствии исполнения своих профессиональных обязанностей.

ЧП произошло 20 декабря. Упавшая с крыши военкомата наледь упала на головы людей, стоящих в очереди. Пострадали четыре человека, двоим потребовалась госпитализация.

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