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Министр обороны Украины задумал мобилизовать уехавших из страны

12:20
  • четверг
  • 21 декабря 2023

Кампания по мобилизации на Украине терпит крах

Украинцы, уехавшие из страны, должны быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины, поскольку это было бы справедливо. Такое мнение в четверг, 21 декабря, высказал украинский министр обороны Рустем Умеров.

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Как подчеркнул глава Минобороны, повестку в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом украинцы от 25 до 60 лет, сообщает РИА Новости.

Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение. Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они не придут добровольно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский Генштаб просит мобилизовать еще 400-500 тысяч украинцев. Украинский лидер подсчитал, что мобилизация таких масштабов обойдется бюджету страны в 500 миллиардов гривен, или 13 миллиардов долларов.

Между тем главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что решение об увольнении руководителей всех областных военкоматов на Украине по указу президента Владимира Зеленского привело к проблемам в организации мобилизации в ряды украинской армии. Военный отметил, что "это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет".

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